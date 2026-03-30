Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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30.03.2026 10:12:34
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef sei zuversichtlich hinsichtlich der Konzernziele - trotz allen Gegenwinds, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.15 €
|
Abst. Kursziel*:
32.39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|20.03.26
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|Deutsche Bank AG
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