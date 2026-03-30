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30.03.2026 10:12:34

Vonovia SE Hold

Vonovia
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef sei zuversichtlich hinsichtlich der Konzernziele - trotz allen Gegenwinds, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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07:45 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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