Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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30.10.2026 10:59:11
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten nach neun Monaten. Sonderlich überraschen dürfte dies allerdings niemanden. An seinen Erwartungen für die Ausschüttungen ändert sich nichts./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.13 €
|
Abst. Kursziel*:
54.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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29.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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29.10.26
|Vonovia-Aktie tiefer: Zinsumfeld zwingt zu neuen Zielen für 2026 bis 2028 (Dow Jones)
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29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
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|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vonovia Overweight
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|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
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|Vonovia Underweight
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|Vonovia Underweight
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|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
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|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
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