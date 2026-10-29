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30.10.2026 10:59:11

Vonovia SE Buy

Vonovia
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten nach neun Monaten. Sonderlich überraschen dürfte dies allerdings niemanden. An seinen Erwartungen für die Ausschüttungen ändert sich nichts./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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16.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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10:59 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Vonovia Buy UBS AG
29.10.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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