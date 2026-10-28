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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

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29.10.2026 09:11:42

Vonovia SE Buy

Vonovia
14.51 CHF -4.80%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.74 € 		Abst. Kursziel*:
46.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.87%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
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09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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