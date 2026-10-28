Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.74 €
|
Abst. Kursziel*:
46.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.87%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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