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Krypto-Investment im Blick 06.08.2026 19:43:08

So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gewesen

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Gestern vor 5 Jahren war ein Solana 37.37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 267.63 Solana im Depot. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (73.99 USD), wäre die Investition nun 19’801.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98.01 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62.15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.

Redaktion finanzen.net

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