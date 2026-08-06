|Krypto-Investment im Blick
|
06.08.2026 19:43:08
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gewesen
Anleger, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren war ein Solana 37.37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 267.63 Solana im Depot. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (73.99 USD), wäre die Investition nun 19’801.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98.01 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62.15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247.55 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’474.30266
|0.53%
|Handeln
|Vision
|0.03032
|0.16%
|Handeln
|Ethereum
|1’546.04901
|0.10%
|Handeln
|Ripple
|0.82807
|-1.34%
|Handeln
|Solana
|59.60681
|1.19%
|Handeln
|Cardano
|0.16341
|0.26%
|Handeln
|Polkadot
|0.65921
|-1.08%
|Handeln
|Chainlink
|6.62855
|-0.17%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.43%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-10.73%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren