Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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06.08.2026 14:43:44
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Buy
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Vonovia SE-Aktie aus.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräusserungen seien positiv zu werten.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:27 Uhr 1.2 Prozent im Minus bei 20.89 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 24.46 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’224’430 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9.8 Prozent abwärts. Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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