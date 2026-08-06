Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’060 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’349 2.6%  Bitcoin 52’370 0.3%  Dollar 0.8071 -0.7%  Öl 82.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
Suche...
ETF Sparplan

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 06.08.2026 14:43:44

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Vonovia SE-Aktie mit Buy

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia
19.64 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräusserungen seien positiv zu werten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:27 Uhr 1.2 Prozent im Minus bei 20.89 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 24.46 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’224’430 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9.8 Prozent abwärts. Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vonovia SE
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten