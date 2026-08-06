Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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06.08.2026 09:28:12
Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Der DAX bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.
Am Donnerstag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.08 Prozent auf 26’146.91 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.186 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.038 Prozent auf 26’116.27 Punkte an der Kurstafel, nach 26’126.30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’091.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’158.88 Punkten verzeichnete.
DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1.13 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25’817.89 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 24’918.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der DAX bei 23’924.36 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’403.81 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 5.47 Prozent auf 28.92 EUR), Zalando (+ 3.88 Prozent auf 25.41 EUR), Henkel vz (+ 2.77 Prozent auf 78.66 EUR), Fresenius SE (+ 2.10 Prozent auf 47.63 EUR) und Rheinmetall (+ 1.93 Prozent auf 1’223.80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens (-6.00 Prozent auf 268.80 EUR), Scout24 (-3.34 Prozent auf 73.85 EUR), Siemens Energy (-1.41 Prozent auf 148.74 EUR), HOCHTIEF (-1.29 Prozent auf 444.00 EUR) und Vonovia SE (-0.66 Prozent auf 21.00 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 995’261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219.113 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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