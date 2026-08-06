Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr rentiert?

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USD Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.9999 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 1’000.09 USD Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0.9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.99 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.00 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0.9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Bei 1.000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net