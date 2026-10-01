Fresenius Medical Care vz. Aktie 543374 / DE0005785836
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01.10.2026 14:29:00
Fresenius-Aktie: Vollübernahme von mAbxience abgeschlossen - Aktie tiefer
Fresenius übernimmt die restlichen 45 Prozent an der Biopharma-Tochter mAbxience und zahlt dafür bis zu 750 Millionen Euro.
Bereits im August 2022 erwarb Fresenius eine Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent an mAbxience. Seitdem wurde das Unternehmen als voll konsolidierte Tochtergesellschaft geführt. Mit dem Erwerb der verbleibenden Anteile wird laut Fresenius die Beteiligungsstruktur nun vervollständigt und die Biosimilars-Plattform sei damit komplett im Biopharma-Geschäft von Fresenius Kabi gebündelt. Somit werde die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Vermarktung abgedeckt.
mAbxience mit mehr als 320 Millionen Euro Umsatz
mAbxience ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das drei Mehrprodukt-Produktionsstätten für Wirkstoffe in Spanien und Lateinamerika betreibt und mehr als 1.300 Mitarbeitende beschäftigt. mAbxience entwickelt und produziert biosimilare monoklonale Antikörper und bietet Partnern Dienstleistungen in der Auftragsentwicklung und -herstellung an. Im Jahr 2025 erzielte mAbxience einen Umsatz von mehr als 320 Millionen Euro.
Die Fresenius-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,85 Prozent auf 44,37 Euro.
DOW JONES
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