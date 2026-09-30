LPKF Laser & Electronics 15.12 CHF 3.29% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach der Prognosesenkung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Übergangsjahr 2026 sei für die Anlagestory letztlich unbedeutend./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.