LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
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01.10.2026 10:33:59
LPKF LaserElectronics Buy
LPKF Laser & Electronics
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche nach der Prognosesenkung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Übergangsjahr 2026 sei für die Anlagestory letztlich unbedeutend./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
|
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.85 €
|
Abst. Kursziel*:
48.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.62%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, buy (EQS Group)
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