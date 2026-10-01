DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Insgesamt wurden 7'169'147 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 75,32 Euro je Aktie zurückgekauft. 6'488'446 dieser Aktien sollen bis Ende des ersten Quartals 2027 eingezogen werden, wodurch sich die Zahl der ausgegebenen Aktien um rund 2,6 Prozent verringert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Via SIX bewegt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 1,4 Prozent im Minus bei 91,75 Franken.

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Kaiseraugst (awp)