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DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797

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Eigene Aktien 01.10.2026 14:31:37

DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

DSM-Firmenich hat sein im letzten März angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 540 Millionen Euro abgeschlossen.

DSM-Firmenich
89.49 CHF -3.65%
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Insgesamt wurden 7'169'147 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 75,32 Euro je Aktie zurückgekauft. 6'488'446 dieser Aktien sollen bis Ende des ersten Quartals 2027 eingezogen werden, wodurch sich die Zahl der ausgegebenen Aktien um rund 2,6 Prozent verringert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Via SIX bewegt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 1,4 Prozent im Minus bei 91,75 Franken.

awp-robot/rw

Kaiseraugst (awp)

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Bildquelle: dsm-firmenich
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