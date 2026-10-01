DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Eigene Aktien
|
01.10.2026 14:31:37
DSM-Firmenich-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
DSM-Firmenich hat sein im letzten März angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 540 Millionen Euro abgeschlossen.
DSM-FirmenichInsgesamt wurden 7'169'147 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 75,32 Euro je Aktie zurückgekauft. 6'488'446 dieser Aktien sollen bis Ende des ersten Quartals 2027 eingezogen werden, wodurch sich die Zahl der ausgegebenen Aktien um rund 2,6 Prozent verringert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.
89.49 CHF -3.65%
Via SIX bewegt sich die DSM-Firmenich-Aktie zeitweise 1,4 Prozent im Minus bei 91,75 Franken.
awp-robot/rw
Kaiseraugst (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: dsm-firmenich
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!