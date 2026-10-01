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Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
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Konzernumbau 01.10.2026 10:37:00

Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt

Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt

Gerresheimer treibt den angekündigten Konzernumbau voran und hat den Verkauf des US-Geschäfts Centor an Apax Partners abgeschlossen.

Gerresheimer
26.82 CHF -1.52%
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Gerresheimer hat einen wichtigen Schritt bei seinem Schuldenabbau gemacht. Wie der Hersteller von Pharma-Verpackungen und Injektionssystemen mitteilte, hat er den Verkauf des US-Geschäfts Centor und damit eine von zwei geplanten Transaktionen abgeschlossen. Der Vollzug der Trennung von der Sparte Primary Packaging Plastics soll im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.

Gerresheimer hatte Ende Juli den Verkauf der beiden Unternehmensbereiche an Apax Partners angekündigt. Der Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert der Bereiche von 1,5 Milliarden Euro, wovon etwa die Hälfte auf Centor entfällt. Der Erlös aus dieser ersten Transaktion soll in den Schuldenabbau fliessen. Die Verkäufe sind ausserdem Teil eines Portfolio-Umbaus.

Gerresheimer fokussiert sich auf Primärverpackungen und Drug Delivery

"Die neue Gerresheimer wird noch stärker auf hochwertige Primärverpackungen und Drug-Delivery-Systeme fokussiert sein", sagte Vorstandsmitglied Achim Schalk. "Diese beiden Geschäftsfelder zeichnen sich durch attraktive Wachstumsperspektiven, hohe regulatorische Eintrittsbarrieren und langfristige Kundenbeziehungen aus."

Gerresheimer-Aktie unter Druck

Die Gerresheimer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,35 Prozent auf 27,97 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Analysten sehen für Gerresheimer-Aktie Luft nach oben
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Gerresheimer-Aktie
Gerresheimer verbessert sich im zweiten Quartal – Umsatz und EBITDA rückläufig

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’633.92 01.10.2026 10:36:39
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Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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