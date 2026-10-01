Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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01.10.2026 10:37:00
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
Gerresheimer treibt den angekündigten Konzernumbau voran und hat den Verkauf des US-Geschäfts Centor an Apax Partners abgeschlossen.
Gerresheimer hatte Ende Juli den Verkauf der beiden Unternehmensbereiche an Apax Partners angekündigt. Der Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert der Bereiche von 1,5 Milliarden Euro, wovon etwa die Hälfte auf Centor entfällt. Der Erlös aus dieser ersten Transaktion soll in den Schuldenabbau fliessen. Die Verkäufe sind ausserdem Teil eines Portfolio-Umbaus.
Gerresheimer fokussiert sich auf Primärverpackungen und Drug Delivery
"Die neue Gerresheimer wird noch stärker auf hochwertige Primärverpackungen und Drug-Delivery-Systeme fokussiert sein", sagte Vorstandsmitglied Achim Schalk. "Diese beiden Geschäftsfelder zeichnen sich durch attraktive Wachstumsperspektiven, hohe regulatorische Eintrittsbarrieren und langfristige Kundenbeziehungen aus."
Gerresheimer-Aktie unter Druck
Die Gerresheimer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,35 Prozent auf 27,97 Euro.
DOW JONES
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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