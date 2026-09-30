NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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01.10.2026 10:28:35
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
15.86 CHF -3.85%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Norma Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.68 €
|
Abst. Kursziel*:
35.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.51%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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