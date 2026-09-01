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NASDAQ Composite-Performance 01.09.2026 22:33:43

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der NASDAQ Composite beendete den Dienstagshandel mit Verlusten.

SIGA Technologies
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Am Dienstag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1.03 Prozent auf 26’099.77 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.29 Prozent schwächer bei 26’031.67 Punkten in den Handel, nach 26’370.89 Punkten am Vortag.

Bei 25’995.53 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’260.68 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’373.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27’086.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21’455.55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12.33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Exelixis (+ 4.12 Prozent auf 56.89 USD), SIGA Technologies (+ 3.18 Prozent auf 3.24 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.10 Prozent auf 823.82 USD), AmeriServ Financial (+ 2.69 Prozent auf 4.96 USD) und Volvo (B) (+ 2.63 Prozent auf 36.92 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-7.42 Prozent auf 56.11 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7.34 Prozent auf 8.46 USD), Comtech Telecommunications (-7.10 Prozent auf 1.57 USD), Old Dominion Freight Line (-6.48 Prozent auf 187.01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6.06 Prozent auf 124.88 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’014’063 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.519 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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