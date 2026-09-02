Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.40 Prozent aufwärts auf 26’203.37 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.022 Prozent auf 26’094.00 Punkte an der Kurstafel, nach 26’099.77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’062.68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’245.04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.589 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25’373.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27’093.90 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’279.63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12.77 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cogent Communications (+ 7.99 Prozent auf 9.73 USD), Resources Connection (+ 7.97 Prozent auf 4.47 USD), Euronet Worldwide (+ 6.57 Prozent auf 72.62 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6.51 Prozent auf 11.46 USD) und Geron (+ 5.74 Prozent auf 1.57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-20.00 Prozent auf 1.00 USD), SMC (-6.50 Prozent auf 417.16 USD), Donegal Group B (-5.17 Prozent auf 23.46 USD), Volvo (B) (-4.48 Prozent auf 35.27 USD) und US Global Investors (-4.46 Prozent auf 3.21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 19’062’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.52 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch