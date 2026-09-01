Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.48 Prozent auf 26’243.19 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.29 Prozent tiefer bei 26’031.67 Punkten, nach 26’370.89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25’995.53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’260.68 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’373.85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27’086.81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’455.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.94 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 8.38 Prozent auf 3.56 USD), Volvo (B) (+ 2.63 Prozent auf 36.92 USD), Apple (+ 2.61 Prozent auf 325.13 USD), Century Aluminum (+ 2.14 Prozent auf 46.75 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.89 Prozent auf 814.17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Myriad Genetics (-7.92 Prozent auf 2.97 USD), AXT (-7.08 Prozent auf 56.32 USD), Donegal Group B (-6.10 Prozent auf 23.24 USD), CIENA (-5.25 Prozent auf 362.71 USD) und PDF Solutions (-4.47 Prozent auf 42.49 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’719’640 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.519 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch