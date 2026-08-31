Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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31.08.2026 10:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Volvo (B)-Anteilen via Börse STO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 195.14 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 0.512 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 178.54 SEK, da sich der Wert einer Volvo (B)-Aktie am 28.08.2026 auf 348.40 SEK belief. Mit einer Performance von +78.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 707.74 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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