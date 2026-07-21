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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.42
CHF
-0.04
CHF
-0.15 %
09:50:18
BRXC
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21.07.2026 09:37:56

Volvo AB (B) Sector Perform

Volvo AB
28.42 CHF -0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Eine zyklische Erholung in der Branche spreche für höhere Absatzvolumina im zweiten Halbjahr, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgeprägt sei die Erholung auf dem nordamerikanischen Markt für Schwerlastwagen. Hinzu komme eine stabile Nachfrage in Europa./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
30.75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
338.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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