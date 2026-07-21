Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Eine zyklische Erholung in der Branche spreche für höhere Absatzvolumina im zweiten Halbjahr, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgeprägt sei die Erholung auf dem nordamerikanischen Markt für Schwerlastwagen. Hinzu komme eine stabile Nachfrage in Europa./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
30.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
338.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.42
|-0.15%
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