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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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15.09.2026 17:08:22

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Biontechs Immuntherapie-Wirkstoff Gotistobart habe in einer klinischen Studie zur Bekämpfung einer bestimmten Form von Lungenkrebs gut abgeschnitten, lobte Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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41.68%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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