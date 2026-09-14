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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Biontechs Immuntherapie-Wirkstoff Gotistobart habe in einer klinischen Studie zur Bekämpfung einer bestimmten Form von Lungenkrebs gut abgeschnitten, lobte Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.