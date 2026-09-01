Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück

Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.93 Prozent auf 26’124.83 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.29 Prozent auf 26’031.67 Punkte an der Kurstafel, nach 26’370.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’260.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’995.53 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’373.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27’086.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 21’455.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.43 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 3.81 Prozent auf 3.41 USD), Century Aluminum (+ 3.47 Prozent auf 47.36 USD), Volvo (B) (+ 2.63 Prozent auf 36.92 USD), Apple (+ 2.48 Prozent auf 324.71 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.36 Prozent auf 817.94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-6.85 Prozent auf 3.40 USD), CIENA (-6.68 Prozent auf 357.23 USD), Donegal Group B (-6.63 Prozent auf 23.11 USD), AXT (-6.42 Prozent auf 56.72 USD) und Myriad Genetics (-6.37 Prozent auf 3.02 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’177’630 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch