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SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885

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Teurer Kauf 15.09.2026 20:04:00

SHLAktie: Unternehmen muss für Übernahme von Mediton und Medishur nachzahlen

SHLAktie: Unternehmen muss für Übernahme von Mediton und Medishur nachzahlen

Die Übernahme von Beteiligungen an Mediton und Medishur wird für SHL Telemedicine nochmals teurer.

SHL Telemedicine
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Das Unternehmen muss zusätzlich 2,6 Millionen israelische Schekel (rund 0,8 Mio US-Dollar) für Indexierungsdifferenzen und Zinsen bezahlen.

SHL Telemedicine hat den Betrag am Dienstag aus eigenen Mitteln beglichen, wie das Unternehmen gleichentags nach Börsenschluss mitteilte. Grundlage ist ein Gerichtsentscheid vom 14. September, der auf Antrag des Verkäufers erging. In einem früheren Urteil waren dem Verkäufer keine Zinsen zugesprochen worden.

Die Nachzahlung hat laut SHL keinen Einfluss auf den bereits am 9. September erfolgten Abschluss der Transaktion. Dabei hatte SHL 27,5 Prozent an der Mediton Medical Centers Chain sowie die verbliebenen 30 Prozent an Medishur vom Minderheitsaktionär übernommen.

SHL hält den jüngsten Entscheid nach Beratung durch seine Rechtsvertreter für anfechtbar und will beim Obersten Gericht Israels Berufung einlegen. Die zusätzlichen Kosten waren in früheren Gerichtsentscheiden nicht enthalten.

Tel Aviv (awp)

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SHL-Aktie: SHL kippt Übernahmepflicht

Bildquelle: SHL Telemedicine
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