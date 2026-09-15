SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Teurer Kauf
|
15.09.2026 20:04:00
SHLAktie: Unternehmen muss für Übernahme von Mediton und Medishur nachzahlen
Die Übernahme von Beteiligungen an Mediton und Medishur wird für SHL Telemedicine nochmals teurer.
SHL Telemedicine hat den Betrag am Dienstag aus eigenen Mitteln beglichen, wie das Unternehmen gleichentags nach Börsenschluss mitteilte. Grundlage ist ein Gerichtsentscheid vom 14. September, der auf Antrag des Verkäufers erging. In einem früheren Urteil waren dem Verkäufer keine Zinsen zugesprochen worden.
Die Nachzahlung hat laut SHL keinen Einfluss auf den bereits am 9. September erfolgten Abschluss der Transaktion. Dabei hatte SHL 27,5 Prozent an der Mediton Medical Centers Chain sowie die verbliebenen 30 Prozent an Medishur vom Minderheitsaktionär übernommen.
SHL hält den jüngsten Entscheid nach Beratung durch seine Rechtsvertreter für anfechtbar und will beim Obersten Gericht Israels Berufung einlegen. Die zusätzlichen Kosten waren in früheren Gerichtsentscheiden nicht enthalten.
Tel Aviv (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SHL-Aktie: Konzern übernimmt Mediton und Medishur komplett (AWP)