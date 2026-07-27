Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer sei mit Blick auf die Ergebnisse vor allem aufgrund der schwachen Entwicklung bei der Tochter Audi hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim freien Barmittelzufluss indes habe VW die Erwartungen übertroffen. Positiv überrascht sei er gewesen, als VW während der Telefonkonferenz seine Maßnahmen vorgestellt habe, um die für 2030 angestrebte Marge von 8 bis 10 Prozent zu erreichen./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.08 €
|
Abst. Kursziel*:
61.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.93%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Montagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:19
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)