Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.40 €
|
Abst. Kursziel*:
63.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.40%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68.60
|2.54%
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