Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’275 0.4%  SPI 20’070 0.4%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’125 0.0%  Euro 0.9214 -0.1%  EStoxx50 6’277 -0.1%  Gold 4’114 -0.2%  Bitcoin 51’515 1.0%  Dollar 0.8054 -0.2%  Öl 76.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kapitalerhöhung unter Dach und Fach: Neue OHB-Aktien kommen an den Markt
Infineon-Aktie: Neue Chancen durch den Aufschwung im Chipmarkt?
VW-Aktie im Fokus: Sparpläne weiter in der Schwebe - Hälfte der Modelle gestrichen
Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Blick
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Suche...

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

66.28
CHF
1.86
CHF
2.89 %
09:13:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 08:39:00

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
66.90 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der aktualisierte Strategieplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine bessere Kostenstruktur und einen effizienten Kapitaleinsatz lasse weitere Kapazitätskürzungen in Europa, eine Konzentration des Modellportfolios auf die attraktivsten Marktsegmente und Maßnahmen für die Behauptung der Führungsstellung im Technologiebereich erwarten, schrieb Jose Asumendi am Freitag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72.28 € 		Abst. Kursziel*:
52.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
72.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.10%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse