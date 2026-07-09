NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der aktualisierte Strategieplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für eine bessere Kostenstruktur und einen effizienten Kapitaleinsatz lasse weitere Kapazitätskürzungen in Europa, eine Konzentration des Modellportfolios auf die attraktivsten Marktsegmente und Maßnahmen für die Behauptung der Führungsstellung im Technologiebereich erwarten, schrieb Jose Asumendi am Freitag./rob/gl/ag;