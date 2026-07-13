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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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13.07.2026 21:13:00

Volkswagen (VW) vz Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im Berichtszeitraum stabile Absatzzahlen bei Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEV) verzeichnet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um 12 Prozent gestiegen und bleibe stark. Der Experte ließ seine Schätzungen für die Quartalszahlen unverändert./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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