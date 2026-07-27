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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

65.90
CHF
1.36
CHF
2.11 %
13:17:35
SWX
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27.07.2026 11:28:32

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
66.13 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72.00 € 		Abst. Kursziel*:
11.11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.42%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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