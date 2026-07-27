Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.42%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Montagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
24.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|66.00
|2.26%
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|12:35
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|12:30
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Apple Hold
|12:26
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|12:25
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