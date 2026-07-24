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24.07.2026 08:57:15

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71.80 € 		Abst. Kursziel*:
53.20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
72.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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