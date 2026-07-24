Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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24.07.2026 08:57:15
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen
66.22 CHF -1.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71.80 €
|
Abst. Kursziel*:
53.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.14%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
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|Deutsche Bank AG
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