Volkswagen 66.22 CHF -1.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.