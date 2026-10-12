Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem Absatz- und Sortimentsboom im Vorquartal sei es schwer abzuschätzen, inwieweit der Lebensmittelkonzern nun erneut vom FIFA-Sponsoring und den seit Jahresbeginn bestehenden Verzerrungen im lokalen Wettbewerb profitiert haben könnte, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien recht hoch bewertet./rob/la/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47.38 £
|
Abst. Kursziel*:
-15.58%
|
Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
47.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.58%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
07.10.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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30.09.26
|September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Unilever-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
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28.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|17:58
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|12:11
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|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|09.10.26
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|06.10.26
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|09.10.26
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|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|25.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
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|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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