Unilever 51.76 CHF -3.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4390 Pence belassen. Die vom Konsumgüterkonzern angehobene Prognose für das Volumenwachstum auf vergleichbarer Basis sei bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.