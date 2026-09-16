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STOXX 50-Performance im Blick 16.09.2026 09:28:19

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

BP
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Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.43 Prozent stärker bei 5’318.25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.125 Prozent höher bei 5’302.04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’295.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’322.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’302.04 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 5’320.67 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 4’537.45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.28 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), HSBC (+ 1.32 Prozent auf 15.24 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.28 Prozent auf 77.66 CHF), Rio Tinto (+ 1.22 Prozent auf 72.34 GBP) und Enel (+ 0.92 Prozent auf 8.78 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-1.56 Prozent auf 167.20 CHF), Unilever (-1.21 Prozent auf 45.86 GBP), RELX (-1.14 Prozent auf 25.07 GBP), SAP SE (-0.98 Prozent auf 185.24 EUR) und BAT (-0.90 Prozent auf 41.85 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 806’781 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 534.883 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 7.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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