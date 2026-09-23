Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausblick bekräftigt
|
23.09.2026 09:23:07
Peach Property-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Halbjahr
Die Peach Property Group ist im ersten Halbjahr 2026 trotz operativer Verbesserungen in den roten Zahlen geblieben.
Unter dem Strich resultierte nach wie vor ein Reinverlust. Dieser wurde aber verringert und betrug noch 3,6 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 9,6 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht.
Bereits Ende August hatte Peach Property um 5,1 Prozent höhere Netto-Mieterträge des Strategic Portfolios von 42,4 Millionen Euro auf vergleichbarer Basis vermeldet. Der Leerstand in diesem strategisch relevanten Portfolio sank auf 3,3 von 6,3 Prozent vor Jahresfrist. Der adjustierte EBITDA stieg um 25,6 Prozent auf 29,9 Millionen, während sich der operative Mittelzufluss (FFO) auf 8,9 Millionen nach zuvor 9,4 Millionen belief. Die Vorjahreszahlen hat das Unternehmen teils angepasst.
Per Ende Juni umfasste das strategische Portfolio 16'220 Wohneinheiten und damit etwa 80 Prozent des Gesamtportfolios sowie rund 85% der gesamten Mietfläche. Der Marktwert dieses Portfolios lag bei 1,5 Milliarden Euro, das Gesamtportfolio hatte einen Wert von gut 1,8 Milliarden.
Das Strategic Portfolio wachse profitabler und die Vermietungsleistung verbessere sich, heisst es weiter. Es zeige sich "zunehmend das Potenzial unseres operativen Geschäfts", wird CEO Gerald Klinck zitiert. Zudem treibe Peach Property den Verkauf des nicht-strategischen Portfolios "konsequent" voran.
Am Ausblick hält das Unternehmen fest. So wird für den FFO ein Wert zwischen 17 und 19 Millionen Euro angestrebt. Darüber hinaus sollen die Like-for-like-Mieteinnahmen im strategisch relevanten Portfolio um rund 6 Prozent steigen.An der Heimatbörse verliert die Peach Property-Aktie zeitweise 0,32 Prozent auf 4,68 Franken.
dm/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Peach Property Group AG
|
21.09.26
|Peach Property Aktie fällt: Rückkauf von Hybridanleihe im Fokus (AWP)
|
17.09.26
|SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)