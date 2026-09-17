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STOXX 50-Entwicklung 17.09.2026 12:26:16

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus

Der STOXX 50 befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

ABB
79.72 CHF 2.13%
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Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.56 Prozent auf 5’343.12 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.349 Prozent stärker bei 5’331.98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’356.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’331.98 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.236 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 5’500.53 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 5’357.10 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Wert von 4’538.42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.79 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.19 Prozent auf 141.50 EUR), Siemens (+ 2.13 Prozent auf 266.05 EUR), Rolls-Royce (+ 1.64) Prozent auf 14.64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.58 Prozent auf 79.50 CHF) und HSBC (+ 0.84 Prozent auf 15.20 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Roche (-1.24 Prozent auf 358.00 CHF), Rheinmetall (-0.49 Prozent auf 1’008.00 EUR), Unilever (-0.40 Prozent auf 46.22 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.25 Prozent auf 81.30 GBP) und BP (-0.23 Prozent auf 5.66 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3’353’806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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