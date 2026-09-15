Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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15.09.2026 12:26:19
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone
Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter.
Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0.39 Prozent auf 5’298.77 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.119 Prozent tiefer bei 5’313.36 Punkten, nach 5’319.67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’264.20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’313.36 Zählern.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Wert von 5’295.26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’585.66 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.89 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’027.00 EUR), Zurich Insurance (+ 0.74 Prozent auf 598.40 CHF), Rolls-Royce (+ 0.60 Prozent auf 14.32 GBP), Airbus SE (+ 0.43 Prozent auf 195.90 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.37 Prozent auf 75.72 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UBS (-3.12 Prozent auf 41.98 CHF), RELX (-3.00 Prozent auf 25.25 GBP), UniCredit (-1.79 Prozent auf 83.17 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.79 Prozent auf 83.22 GBP) und Unilever (-1.50 Prozent auf 46.27 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3’616’336 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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