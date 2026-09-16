Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:07 Uhr um 0.37 Prozent höher bei 5’314.90 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.125 Prozent fester bei 5’302.04 Punkten, nach 5’295.41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’302.04 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’326.21 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0.293 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’504.99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5’320.67 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 4’537.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.22 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 77.90 CHF), Rio Tinto (+ 1.48 Prozent auf 72.53 GBP), UniCredit (+ 1.40 Prozent auf 83.74 EUR) und Enel (+ 1.39 Prozent auf 8.82 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1.54 Prozent auf 184.20 EUR), RELX (-1.06 Prozent auf 25.09 GBP), Unilever (-0.95 Prozent auf 45.98 GBP), Richemont (-0.88 Prozent auf 168.35 CHF) und BP (-0.41 Prozent auf 5.78 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’429’342 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 534.883 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch