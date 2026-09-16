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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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Profitabler Unilever-Einstieg? 16.09.2026 10:02:28

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Unilever
50.38 CHF -1.00%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Unilever-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 43.85 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 22.803 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’058.39 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Papiers am 15.09.2026 auf 46.42 GBP belief. Damit wäre die Investition 5.84 Prozent mehr wert.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 101.26 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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