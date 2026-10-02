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02.10.2026 09:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagvormittag auf rotem Terrain

UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 78,39 EUR.

UniCredit
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Die UniCredit-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 78,39 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,39 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 80,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554 UniCredit-Aktien.

Bei 86,07 EUR markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,80 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 37,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,77 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 3,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 äusserte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 EUR, nach 2,09 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte UniCredit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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