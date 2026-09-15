NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor hinsichtlich der aktuellen Ertragstrends sei beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach jüngsten Treffen mit den Vorständen italienischer Banken. Der Fokus habe jedoch auf Übernahmeaktivitäten gelegen. Unicredit bleibe zwar auf die Commerzbank konzentriert, habe aber auch durch die Branchenkonsolidierung in Italien enormes Marktanteilspotenzial. Die Unicredit strebe für die Commerzbank eine Konzentration auf das Kreditgeschäft, vor allem im deutschen Mittelstand an./ag/tih;