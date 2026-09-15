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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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15.09.2026
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16.09.2026 07:30:18

UniCredit Overweight

UniCredit
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor hinsichtlich der aktuellen Ertragstrends sei beruhigend gewesen, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach jüngsten Treffen mit den Vorständen italienischer Banken. Der Fokus habe jedoch auf Übernahmeaktivitäten gelegen. Unicredit bleibe zwar auf die Commerzbank konzentriert, habe aber auch durch die Branchenkonsolidierung in Italien enormes Marktanteilspotenzial. Die Unicredit strebe für die Commerzbank eine Konzentration auf das Kreditgeschäft, vor allem im deutschen Mittelstand an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
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UniCredit S.p.A. 		Analyst:
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