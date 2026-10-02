Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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02.10.2026 10:07:44
Analyse: Bernstein Research bewertet Scout24-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Die Scout24-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse
Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr 1.3 Prozent im Plus bei 68.45 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 31.48 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 17’072 Scout24-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 18.6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Scout24 wird am 04.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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