SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 21.03 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 47.555 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’786.30 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 01.10.2026 auf 79.62 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 278.63 Prozent.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 143.82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch