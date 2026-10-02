DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Deutsche Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.33 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 96.840 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 3’004.95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.03 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 200.49 Prozent gleich.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 59.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch