NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein./rob/ag/jha/;