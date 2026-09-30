Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68.30 €
|
Abst. Kursziel*:
31.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.20%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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