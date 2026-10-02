AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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02.10.2026 10:02:34
ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AT S (AT&S) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der AT S (AT&S)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 914.077 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 184’643.51 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers am 01.10.2026 auf 202.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’746.44 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete AT S (AT&S) eine Marktkapitalisierung von 7.79 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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