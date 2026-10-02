ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der AT S (AT&S)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 914.077 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 184’643.51 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers am 01.10.2026 auf 202.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’746.44 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AT S (AT&S) eine Marktkapitalisierung von 7.79 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch