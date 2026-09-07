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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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07.09.2026
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08.09.2026 06:49:34

UniCredit Overweight

UniCredit
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analystin Delphine Lee nahm am Montag nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für die italienische Bank vor./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
83.80 € 		Abst. Kursziel*:
12.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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11.89%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
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