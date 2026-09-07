UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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08.09.2026 06:49:34
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analystin Delphine Lee nahm am Montag nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für die italienische Bank vor./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
83.80 €
|
Abst. Kursziel*:
12.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.89%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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