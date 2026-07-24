Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’328 0.8%  SPI 20’064 0.7%  Dow 51’696 0.0%  DAX 24’970 0.8%  Euro 0.9301 0.1%  EStoxx50 6’251 0.7%  Gold 4’060 0.3%  Bitcoin 52’130 -1.9%  Dollar 0.8176 0.1%  Öl 96.8 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Lonza1384101Rheinmetall345850ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Brown-Forman B-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Wert AmeriServ Financial-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die AmeriServ Financial-Dividendenzahlung
Analyse: So bewertet DZ BANK die SAP SE-Aktie
Jungfraubahnen zwischen geopolischen Verwerfungen und Sommerboom - Aktie fester
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
Suche...
Plus500 Depot

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

74.04
CHF
2.45
CHF
3.42 %
16:26:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.07.2026 14:36:06

UniCredit Hold

UniCredit
74.31 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79.87 € 		Abst. Kursziel*:
-3.59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.81%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:36 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
14:32 UniCredit Kaufen DZ BANK
23.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen