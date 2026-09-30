TRATON 32.29 CHF 0.63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft laufe erwartungsgemäß, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach einem Analystenbriefing vor den Umsatzzahlen am 12. und dem Quartalsbericht am 28. Oktober. Bezüglich des US-Auftragstrends lasse sich der Lkw-Bauer nicht festlegen./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.