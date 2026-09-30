TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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02.10.2026 09:20:19
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft laufe erwartungsgemäß, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach einem Analystenbriefing vor den Umsatzzahlen am 12. und dem Quartalsbericht am 28. Oktober. Bezüglich des US-Auftragstrends lasse sich der Lkw-Bauer nicht festlegen./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34.60 €
|
Abst. Kursziel*:
4.05%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.93%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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