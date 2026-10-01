UniCredit Aktie News: Anleger schicken UniCredit am Nachmittag ins Minus

Die UniCredit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 80,07 EUR. Bei 79,99 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,57 EUR. Zuletzt wechselten 838 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR an. 7,49 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UniCredit-Aktie 28,69 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,78 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 3,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 2,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.58 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der UniCredit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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