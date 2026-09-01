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31.08.2026 22:38:18

UBS Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Auch wenn der Gesetzgebungsprozess nach wie vor lange daure, sei der Vorschlag der Kommission wichtig, schrieb Anke Reingen am Montag. Die Empfehlung dürfte dem parlamentarischen Verfahren eine bestimmte Richtung vorgeben. Der Expertin zufolge ist diese Empfehlung im Vergleich zum Regierungsvorschlag zwar grundsätzlich positiv für den Eigenkapitalanteil der Kapitalstruktur der Großbank. Allerdings könnten die finanziellen Auswirkungen auf AT-1-Instrumente diesen Vorteil möglicherweise aufwiegen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:28 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
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