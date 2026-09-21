Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI

Am Montag erhöhte sich der SPI via SIX zum Handelsende um 1.26 Prozent auf 19’760.15 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.405 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0.695 Prozent höher bei 19’650.57 Punkten, nach 19’514.97 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19’794.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’610.26 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der SPI bei 20’317.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 19’475.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 16’812.63 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.32 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 22.93 Prozent auf 21.12 CHF), ASMALLWORLD (+ 9.40 Prozent auf 0.64 CHF), SHL Telemedicine (+ 8.08 Prozent auf 1.07 CHF), Huber + Suhner (+ 7.00 Prozent auf 177.40 CHF) und Sensirion (+ 6.67 Prozent auf 83.20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-8.42 Prozent auf 18.50 CHF), BioVersys (-6.99 Prozent auf 26.60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5.83 Prozent auf 25.85 CHF), Feintool International (-5.33 Prozent auf 11.55 CHF) und COLTENE (-4.86 Prozent auf 45.00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 4’387’902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307.166 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch