SLI-Handel aktuell: SLI legt zu

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 1.26 Prozent auf 2’243.33 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.746 Prozent auf 2’231.90 Punkte an der Kurstafel, nach 2’215.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’227.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’243.38 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’310.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’215.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 1’994.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.29 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 5.70 Prozent auf 228.00 CHF), VAT (+ 3.92 Prozent auf 636.20 CHF), Givaudan (+ 3.29 Prozent auf 3’356.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3.15 Prozent auf 82.54 CHF) und Logitech (+ 2.89 Prozent auf 85.46 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Helvetia Baloise (-0.54 Prozent auf 220.20 CHF), Holcim (-0.41 Prozent auf 67.28 CHF), Geberit (-0.41 Prozent auf 536.80 CHF), Swiss Re (-0.11 Prozent auf 138.60 CHF) und Sandoz (+ 0.03 Prozent auf 68.64 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’378’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300.430 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch