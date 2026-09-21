Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’096 0.8%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9416 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’348 -0.7%  Bitcoin 70’607 5.7%  Dollar 0.8213 -0.1%  Öl 100.5 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
Volkswagen: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Warner-Bros.-Aktie stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Suche...
ETF Sparplan
Lukrative BCH-Anlage? 21.09.2026 19:43:08

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin Cash war am 20.09.2025 594.98 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.681 BCH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 424.74 USD, da Bitcoin Cash am 20.09.2026 252.71 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 57.53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?