Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

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Bitcoin Cash war am 20.09.2025 594.98 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.681 BCH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 424.74 USD, da Bitcoin Cash am 20.09.2026 252.71 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 57.53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net