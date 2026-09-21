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Zulassung 21.09.2026 20:01:00

Roche-Aktie: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft

Roche-Aktie: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft

Roche darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten. Die EU-Zulassung eröffnet dem Pharmakonzern damit einen weiteren Absatzmarkt.

Roche
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Roche kann sein Augenmedikament Susvimo in der Europäischen Union vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die EU-Kommission die Zulassung erteilt. Susvimo ist eine Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration. Diese Erkrankung ist eine der Hauptursachen für Sehverlust bei Menschen über 60 Jahren.

Susvimo soll Behandlung mit Augen-Injektionen reduzieren

"Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe über ein nachfüllbares Implantat bietet Susvimo den Patienten eine einzigartige Alternative zu häufigen Augen-Injektionen. Dies kann dazu beitragen, das Sehvermögen zu erhalten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung deutlich zu reduzieren", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung.

DOW JONES

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