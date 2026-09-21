Roche Aktie 224184 / US7711951043
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21.09.2026 20:01:00
Roche-Aktie: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft
Roche darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten. Die EU-Zulassung eröffnet dem Pharmakonzern damit einen weiteren Absatzmarkt.
Susvimo soll Behandlung mit Augen-Injektionen reduzieren
"Durch die kontinuierliche Wirkstoffabgabe über ein nachfüllbares Implantat bietet Susvimo den Patienten eine einzigartige Alternative zu häufigen Augen-Injektionen. Dies kann dazu beitragen, das Sehvermögen zu erhalten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung deutlich zu reduzieren", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung.
DOW JONES
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